è pronto a tornare: ai più giovani questo nome non dirà molto, eppure, nel momento in cui avevano fatto la loro comparsa i primi file musicali in formato mp3, questoera tra i più in voga in tutto il mondo.Lanciato per la prima volta nel lontano 1997, a oltre venti anni di distanzaè pronto a tornare con due app, una per desktop e una per dispositivi mobili. Lo ha confermato, a TechCrunch , Alexandre Saboundjian, ad di Radionomy, l'azienda che possiede il marchiodal 2014: «Sarà un'app in grado di fornire all'utente un'esperienza di ascolto più completa che mai. Con il nuovo, sarà possibile ascoltare gli mp3 che si possiedono in casa, anche attraverso il Cloud, ma anche podcast, trasmissioni radiofoniche in diretta e playlist create e gestite dagli utenti».Al momento, Radionomy è pronta, nei prossimi giorni a lanciare la versione 5.8 Beta di: si tratta del preludio al lancio 'ufficiale' della nuova versione,, previsto per l'inizio del 2019.