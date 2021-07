Wiko: presentato il nuovo Power U30

Novità in casa Wiko. Arriva in esclusiva italiana il Power U30 con memoria di 128GB ROM + 4GB RAM.

Un debutto “in combo”. Il nuovo flagship di Wiko, che si è fatto notare per la capiente batteria da 6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power e che garantisce fino a 4 giorni di autonomia con una sola carica, sarà disponibile assieme agli auricolari wireless WiBuds Pocket. Gli auricolari sono leggeri (4 grammi l’uno), ergonomici, disponibili nella finitura glossy bianca, con comandi intuitivi e con 16 ore no-stop di autonomia (la custodia funge da stazione di ricarica e permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia).

CARATTERISTICHE

Nella dotazione tecnologica del Power U30 da 128GB il display - Panda Glass - è da 6.8” con risoluzione HD+ e formato 20.5:9 per navigare comodamente sui social, vedere film e contenuti multimediali. Sul fronte fotografico, invece, Power U30 di Wiko ha una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 13MP, seconda lente da 2MP per l'effetto bokeh e obiettivo AI. Il suo sensore CMOS supporta la fotocamera principale, utilizzando Auto Scene Detection, ideale per massimizzare la resa delle foto in condizioni di scarsa luminosità. Sul lato opposto c’è invece la camera anteriore da 8MP. Le prestazioni sono ottimizzate e rese più fluide grazie al chipset MediaTek Helio G35 2.3GHz Octacore.

SISTEMA OPERATIVO

Supportato da sistema operativo AndroidTM 11 di Google, Power U30 di Wiko integra il tasto di Google Assistant, il Fingerprint per sbloccare istantaneamente il device in tutta sicurezza e infine Face Unlock che consente di accedere allo smartphone solo attraverso il riconoscimento del volto dell'utente proprietario.

SOSTENIBILITA'

Tanto Power U30 quanto i WiBuds Pocket si presentano con un packaging rinnovato, concepito all’insegna della ecosostenibilità. Gli imballaggi sono infatti esclusivamente realizzati in carta e cartone, 100% riciclabili, privi di componenti in plastica, colla e vernice.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 12:52

