L’alternativa Wiko con i cellulari democratici

Un tris tecnologico a prezzi democratici. É la nuova linea Wiko. View3 Pro, View3 e View3 Lite: 3 modelli dal design paragonabile agli smartphone di fascia alta, colori all’ultima moda (Night Blue, Blush Gold ed Electro Bleen, e in Arctic Bleen per il Lite), schermo ultra-wide, batteria che dura più di due giorni (59 ore per View3 e 49 per View3 Pro), obiettivo ultra-grandangolare e fotocamera di ultima generazione. «Grazie al rapporto prezzo qualità - dice Simone Tornaghi, Area Director Southern Europe di Wiko - abbiamo scalato l’indice di gradimento della gente». Si va da 129,99 fino a 299,99 euro. Giovedì 13 Giugno 2019, 20:38

