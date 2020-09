Wikipedia cambia dopo dieci anni: «La nostra interfaccia non ha tenuto il passo». Le modifiche in arrivo

Per la prima volta in 10 anni, Wikipedia sta subendo una riprogettazione. «Sebbene il contenuto di Wikipedia sia cresciuto rapidamente, la nostra interfaccia non ha tenuto il passo», ha scritto in un post sul blog la Wikimedia Foundation, l'organizzazione che gestisce il sito web.



Alcune delle modifiche includono una barra laterale comprimibile che consente agli utenti di accorciare il menu sul lato sinistro di ogni pagina di Wikipedia. Wikimedia afferma che il cambiamento aiuterà l'utilizzo e la concentrazione enfatizzando maggiormente il contenuto.



La seconda modifica è una larghezza massima della riga nelle pagine di articoli e discussioni, poiché è stato dimostrato che aiuta le persone a conservare le informazioni più facilmente e a ridurre l'affaticamento della vista. I miglioramenti alla barra di ricerca, l'accesso con un clic ai contenuti in diverse lingue e differenze superficiali come lo spostamento del logo verranno implementati nel tempo.



«Per accogliere i vecchi utenti nei nostri progetti e invogliarli a tornare, dobbiamo fornire non solo contenuti eccellenti e un'esperienza che sia coinvolgente e facile da usare, ma anche un'esperienza che sia all'altezza delle loro percezioni di un sito moderno, affidabile e accogliente», ha scritto Olga Vasileva di Wikipedia, lead product manager. «Allo stesso tempo, desideriamo mantenere il nucleo della nostra identità ed evolverci in modo tale che il prodotto finale appaia e si senta indiscutibilmente come un progetto Wikimedia». Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 17:37

