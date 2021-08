WhatsApp, attenzione: la nuova funzionalità "View Once" nasconde dei rischi

Mark Zuckerberg, a capo di Facebook azienda madre di WhatsApp, aveva pre-annunciato a giugno l'arrivo di una nuova funzionalità per la chat di messaggistica più famosa al mondo.

E ora, la nuova funzione di WhatsApp, sia per Android che per iOS, è attiva: si chiama "View Once" e permette di inviare foto e video che verranno automaticamente eliminati dopo una singola visualizzazione.

È una funzionalità a lungo richiesta, come ha dichiarato WhatsApp: «Fare foto o video sui nostri telefoni è diventato una parte importante della nostra vita. Ma non tutto ciò che condividiamo deve restare per sempre o sedersi sul rullino fotografico occupando spazio. Per dare alle persone un ulteriore livello di privacy e controllo su ciò che inviano sarà introdotta una nuova funzionalità».

Ma quanto, questa nuova funzionalità, protegge la privacy?

Come evidenzia il The Sun, però, c'è un problema: i destinatari di foto e video possono eseguire lo screenshot dei messaggi "Vew once" e, a differenza di Snapchat, WhatsApp non avviserà se succede.

Quindi un destinatario potrebbe fare uno screenshot o fotografare lo schermo con un altro dispositivo: ciò significa che un messaggio che ritenevi privato può essere facilmente esposto online.

Se si invia al proprio partner il codice PIN della carta di credit può essere catturato oppure la stessa persone destinataria, se venisse hackerata, potresti mettere a rischio i dati sensibili inviati.

In definitiva: è rischioso inviare qualcosa di personale o privato su WhatsApp, seppur con la View Once, per cui è consigliato non inviare informazioni e dati sensibili, seppur verso una persona fidata.

