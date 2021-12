Le forze dell’ordine possono leggere le vostre chat di WhatsApp, ecco come

Un documento pubblicato da ‘Rollinge Stone’ e ripreso dai media di tutto il mondo spiega quanti e quali dati le forze dell’ordine possono ricavare da applicazioni come WhatsApp e simili. L’atto ‘Accesso Legale’ (titolo che la dice lunga) parla di contenuti e metadati ricavati dalle app di “messaggistica sicura”. Il testo dichiara che da novembre 2021 sia possibile per le forze pubbliche accedere alle piattaforme anche in tempo reale. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

