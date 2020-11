WhatsApp, nuova funzione: i messaggi scompariranno dopo 7 giorni. Ecco come funziona

Su WhatsApp sarà possibile - quando lo vogliamo - far sparire i messaggi nelle chat dopo una settimana. Si tratta di una nuova funzione - che sarà disponibile in tutto il mondo a partire da questo mese - con cui si rendono i messaggi "effimeri": quando viene attivata, i messaggi inviati in una chat non saranno più visibili dopo 7 giorni, «rendendo la conversazione più leggera e privata», come si legge nel blog della piattaforma di messaggistica.

Al momento, i messaggi che inviamo e riceviamo su WhatsApp restano sul nostro telefono per un tempo indefinito. «Il nostro obiettivo è fare in modo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile a quelle che avvengono di persona. Questo significa che non devono necessariamente essere conservate in eterno» si legge nel blog che spiega il funzionamento dei messaggi effimeri.

Nelle chat individuali, entrambi gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri. Nelle chat di gruppo, solo gli amministratori potranno usare questa funzione. «Per il momento, abbiamo deciso di rendere i messaggi effimeri visibili per 7 giorni, in quanto riteniamo che questo sia un intervallo di tempo adeguato per consentire agli utenti di non perdere il filo del discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno. Sarà possibile gestire le proprie chat in modo che, trascorsi 7 giorni, la lista della spesa o l'indirizzo di un negozio spariscano automaticamente» spiega il blog della piattaforma che fa capo a Facebook.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA