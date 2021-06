WhatsApp, Facebook e Instagram down in tutta Italia: cosa sta succedendo

WhatsApp, Facebook e Instagram down in molte parti d'Italia. Intorno alle 12.20 di questa mattina i tre social di proprietà della galassia Facebook hanno iniziato a non funzionare: su WhatsApp problemi di connessione al server e nella ricezione e nell'invio di messaggi e foto, mentre per quanto riguarda Facebook e Instagram ci sono segnalazioni di utenti che non riescono a caricare la timeline.

Subito su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #facebookdown e #instagramdown hanno visto centinaia di post da parte degli utenti, che si riversano spesso sul sito di microblogging quando gli altri social non funzionano. «Stavo per buttare il modem dalla finestra insieme al telefono, invece mi sono resa conto che né Instagram né Whatsapp funzionano», scrive una utente. «Eccoci ancora una volta qui riuniti per l’ennesimo Whatsapp down», scrive un’altra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA