WhatsApp down, il servizio fuori uso per qualche minuto: troppi auguri di fine anno?

Forse sono stati i troppi auguri per il nuovo anno. Fatto sta che WhatsApp sta riscontrando grossi problemi di funzionamento. L'app di messaggistica è andata fuori uso per qualche minuto, proprio mentre in Italia si avvicina il conto alla rovescia per il nuovo anno. Su Twitter l'hashtag #WhatsAppdown è diventato trend topic.Sono segnalati malfunzionamenti della popolare chat in larga parte d'Europa e in America Latina. Come segnala il sito Downdetector.com, l'app ha problemi, oltre che nel nostro Paese, soprattutto in Olanda, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Austria, Turchia.