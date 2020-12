Vodafone risponde all'appello del ministro Pisano: a Natale traffico gratuito e illimitato per i clienti

Il ministro chiama, Vodafone risponde. Paola Pisano, titolare del ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, aveva chiesto agli operatori telefonici di venire incontro alle esigenze dei propri clienti durante queste festività natalizie atipiche, e Vodafone ha accettato l'invito. Giga gratis per poter chiamare e videochiamare i propri affetti tra la notte della Vigilia e il giorno di Natale.

Leggi anche > Scuola, da oggi gli studenti in "dad" potranno seguire le lezioni online senza consumare i giga del telefono

«Siamo felici di aderire all'invito del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Vodafone offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18:00 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre». Il gruppo risponde al ministro che nel fine settimana si era rivolta alle compagnie telefoniche e digitali affinché agevolassero l'uso dei canali digitali di comunicazione e li rendessero gratuiti durante il giorno di Natale. «Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale» sottolinea Vodafone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA