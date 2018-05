Vodafone Happy Friday: ecco il premio di questa settimana disponibile da domani, 4 maggio 2018

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il regalo disarà disponibile solo da mezzanotte, maha già annunciato quale sarà l'offerta riservata ai clienti aderenti anella giornata di domani,. Per chi traccerà il sorriso nell'app, infatti, sono disponibiliper i. Per utilizzarli, però, occorre un minimo di spesa pari a 30 euro, in due fasi. Ecco come è possibile usufruire del premio Happy Friday di questa settimana.La sinergia con le aziende editoriali prosegue e questa settimana il premio è costituito daper gli acquisti nei. In palio ci sono fino a 20 euro di buoni spesa, ma divisi in due tranche: il primo buono, da 10 euro, potrà essere utilizzato da domani al 20 maggio, mentre il secondo dall'1 al 15 giugno, ma sempre a fronte di una spesa minima di 30 euro. Per tutta la giornata di domani, i clienti aderenti a Vodafone Happy potranno disegnare il classico sorriso sull'app MyVodafone e riceveranno, via sms, il codice che permetterà di utilizzare i buoni spesa.La scorsa settimana, invece, Happy Friday aveva riservato ai clienti aderenti a Vodafone Happy abbonamenti alle edizioni digitali di Vanity Fair, GQ e Il Messaggero.