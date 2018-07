Vodafone Happy Friday, ecco il singolare premio in occasione della Giornata mondiale del bacio

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi, venerdì, è la. Ancheha deciso di celebrarla, offrendo ai clienti aderenti al programmaun premio decisamente insolito.Per celebrare l'amore, infatti, la compagnia telefonica ha deciso di premiare i clienti che sull'apptracceranno un sorriso (questa volta su un palloncino rigorosamente a forma di cuore) con una promozione decisamente piccante: decine di prodottiscontati del 40%. Non solo preservativi, ma anche gel e altri accessori: se siete clienti Vodafone, avete una vita sessuale decisamente attiva e ci tenete alla contraccezione e ai rapporti sicuri, potreste trovare offerte irresistibili. Ma attenzione: avete tempo fino alle 23.59 per ricevere il premio e fino al 13 luglio per approfittare degli sconti.