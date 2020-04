Social distancing ai tempi di internet: è boom di e-commerce e video-aperitivi

In questo periodo caratterizzato dal tempo passato a casa, gli italiani hanno riscoperto sia il potere terapeutico dello shopping, ritagliandosi anche piccoli momenti di acquisto tutti per sé, sia l’importanza dei legami e dei momenti più veri, diventando più che mai fondamentale mantenere vivo il rapporto con i figli, i genitori e gli amici

, sito leader nell’ambito delle flash-sales, ha indagato le abitudini di consumo online dei suoi oltre 12 milioni di soci italiani, che negli ultimi mesi sono cambiate per far fronte al periodo attuale.La casa è diventata il centro del nostro mondo, e prendersene cura è la priorità per il 53% degli intervistati. Il 37% lavora in modalità smart working, sicuramente a beneficio del tempo da impiegare nelle attività in cucina (sempre 37%) e nel guardare film e serie in streaming (33%). Proprio a partire dal mese di marzo, in risposta all’emergenza sanitaria, Veepee ha implementato la sezione #aCasa, apprezzata dall’80% per la varietà delle proposte e la convenienza dei prezzi. Sono state lanciate nuove vendite, soprattutto beni di prima necessità: dagli alimenti, agli attrezzi da cucina per preparare anche pizza e pane, ai giochi per bambini, fino agli outfit per stare comodi a casa e ai prodotti beauty. I prodotti più acquistati? Oggetti e tessuti per la casa da quasi il 40%, prodotti alimentari per sperimentare nuove ricette (28%) e coccole di bellezza per i momenti di relax (25%).Passare tanto tempo a casa vuol dire dedicarsi di più anche ai propri figli, che si sono ritrovati ad avere accanto tutto il giorno i genitori. Il 71% degli intervistati lascia libero spazio alla creatività inventandosi piccole attività manuali, giocando con i giochi di società, suonando e cantando insieme o ascoltando musica, mentre il 40% trascorre la maggior parte della giornata guardando serie tv, cartoni animati o film per bambini. In parallelo alle diverse attività ludiche, non manca il tempo da dedicare ai compiti e alle lezioni, ormai parte della nuova routine per chi ha figli in età scolastica.La tecnologia ha assunto un ruolo sempre più importante: l’e-commerce per il 40% dei soci Veepee è diventato lo strumento per gestire la quotidianità, focalizzandosi sull’acquisto di beni di prima necessità, come alimentari e cura della persona (60%). Ma non solo: più del 30% dichiara che l’e-commerce è anche un buon modo per strappare un sorriso, tenere alto l’umore e scacciare lo stress, concedendosi un regalo. Abbigliamento, accessori e prodotti beauty vengono acquistati dal ben il 56% degli intervistati.In questo periodo anche la socialità e il modo di interagire stanno cambiando. Per non perdere il contatto con amici e familiari gli italiani hanno scoperto nuovi modi di comunicare. Più dell’80% organizza video-aperitivi e video call, oltre alle telefonate (45%) e ai messaggi vocali (49%). Sentiamo tutti l’esigenza di accorciare le distanze per sentirci più vicini ai nostri affetti.Coltivare e mantenere i rapporti più veri rimane una delle priorità, anche alla fine di questo difficile periodo: quasi il 50% degli intervistati ha dichiarato che la prima cosa che farà è rivedere i propri cari che sono lontani, anche organizzando un pranzo tutti insieme. Al secondo posto c’è il riappropriarsi delle piccole gioie, concedendosi una passeggiata all’aria aperta o fare una gita fuori porta al mare o in montagna (42%). Segue al terzo posto il giro shopping per i negozi e l’inizio di nuovi progetti. Perché sono i piccoli gesti che nel quotidiano aiutano a migliorare l’umore, diminuire lo stress e affrontare la giornata con un sorriso.