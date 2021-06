Twitter Blue, arriva la versione premium in abbonamento: ecco tutte le funzioni e dove partirà

Arriva Twitter Blue, un servizio in abbonamento che offrirà alcune funzioni esclusive. Affiancato alla versione 'base' di Twitter, che resterà gratuita, il nuovo servizio a pagamento è stato annunciato dalla società, che a Wall Street ha visto le proprie azioni aumentare di oltre il 2%.

Twitter Blue sarà inizialmente disponibile, in abbonamento mensile, in Australia (al costo di 4,49 dollari australiani) e Canada (al prezzo di 3,49 dollari canadesi). Alla fine dell'anno, poi, Twitter Blue dovrebbe arrivare negli Stati Uniti al costo di 2,99 dollari al mese.

Tra le funzionalità a pagamento, ci sarà Undo Tweet, che permetterà entro un certo limite di tempo, fino a 30 secondi, di 'aggiustare' un tweet; non sarà una modifica dei tweet pubblicati, una funzionalità spesso richiesta dagli utenti, ma permetterà agli utenti di vedere un'anteprima dei tweet e di modificarli prima della pubblicazione. Previsti poi Bookmark Folders, per organizzare i tweet salvati, e Reader Mode, per rendere più facile la lettura di lunghi 'threads'.

«Ascolteremo i commenti e creeremo ancora più funzioni e vantaggi per i nostri abbonati nel tempo», ha sottolineato l'azienda, assicurando che la versione gratuita di Twitter non scomparirà in ogni caso. «Questa offerta di abbonamento ha lo scopo semplicemente di aggiungere funzionalità avanzate e complementari all'esperienza Twitter esistente per coloro che desiderano farlo», ha affermato la società.

