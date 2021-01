Turismo in crisi, Google lancia in anteprima in Italia la nuova piattaforma "Hotel Insights"

Google sceglie l’Italia come primo paese al mondo per il lancio locale di Hotel Insights. In un momento di grande difficoltà per il settore del turismo, Google ha scelto l'Italia per riconfermare il proprio impegno a sostegno della ripresa e presenta in anteprima nel nostro Paese la piattaforma Hotel Insights.

La piattaforma Hotel Insights (https://hotelinsights.withgoogle.com/intl/it_it/) offre informazioni e risorse senza costi pensate per aiutare il settore alberghiero a intercettare la domanda turistica potenziale, a cui si aggiunge un programma di formazione che verrà diffuso grazie alla collaborazione con le principali rappresentanze associative del settore per fornire maggiori competenze digitali alle realtà turistiche italiane.

Il progetto viene presentato durante un momento di confronto pubblico sul ruolo che può avere il digitale nella sfida alla pandemia, e di come le leve del digitale possano supportare il settore con uno sguardo al futuro, per avere più strumenti e competenze a disposizione quando sarà possibile tornare a viaggiare: un appuntamento che vede la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e di UNWTO, nonché delle realtà con cui Hotel Insights è stato realizzato, ovvero le principali associazioni del settore alberghiero Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria.

"Il momento storico che stiamo vivendo - ha spiegato Fabio Vaccarono, Vice President di Google - pone più che mai l'Italia di fronte al bisogno di crescere economicamente e, affinché questo sia possibile, intraprendere un processo di trasformazione digitale è oggi indispensabile. Il nostro impegno nel supportare il Paese per accelerare la ripresa economica, in linea con quanto annunciato nel nostro piano “Italia in Digitale”, si riconferma ora con un'attenzione particolare al turismo, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia. Siamo felici di presentare Hotel Insights proprio qui in Italia, scelta come primo paese al mondo per il lancio locale dopo il grande lavoro svolto dal team italiano per fornire al settore strumenti, risorse e progetti di formazione digitale specifici, per farsi trovare pronti quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare."

La piattaforma Hotel Insights permetterà a strutture e operatori del settore di ottenere informazioni riguardo alle ricerche effettuate dai potenziali turisti, da quali paesi arrivano e come cambiano le loro preferenze nel tempo. Inoltre, fornirà consigli utili su come sfruttare al meglio queste informazioni, aiutando a sviluppare conoscenza e asset digitali a sostegno delle proprie attività. Insieme a Hotel Insights, verrà reso disponibile un programma di formazione dedicato ai professionisti del settore con l’obiettivo di acquisire e sviluppare nuove competenze digitali, utili per farsi trovare pronti quando il turismo potrà finalmente ripartire. Il programma comprende i “Google Digital Training”, corsi online che saranno fruibili direttamente dai siti di Confindustria Alberghi, Federalberghi, Federturismo Confindustria per tutti i loro associati, insieme a un intero modulo di corsi dedicato al verticale turismo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, un progetto supportato da Google.org e in collaborazione con Unioncamere. L’impegno di Google a sostegno del turismo si inserisce nel più ampio progetto “Italia in Digitale”, il piano presentato lo scorso luglio per accelerare la ripresa economica del Paese e aiutare le aziende grandi e piccole ad acquisire nuove competenze digitali.

“Sono certa che l’intuizione di una piattaforma per il sostegno dei nostri alberghi – ha fatto sapere Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo del MiBACT - contribuirà alla ripartenza del settore turistico, in una fase di maturazione della nostra offerta nel nome di un turismo più sano e moderno. Poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale nel migliorare la vita dei turisti ma anche dei residenti, in cui i dati diventano strumento per un utilizzo più attento e responsabile delle risorse. Così il turismo - grazie alla tecnologia digitale - diviene sempre più maturo e sostenibile”.

