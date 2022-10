Trojan in 190 diverse app Android: gli utenti iscritti a servizi a pagamento a loro insaputa

Allarme Trojan per diverse app su smartphone con sistema operativo Android. Almeno 190, stando a quanto scoperto di recente: una vera e propria minaccia per gli utenti, che rischiano di ritrovarsi iscritti a servizi a pagamento contro la loro volontà e a loro insaputa.

Android, allarme Trojan per le app

Il malware, denominato Harly, è stato scoperto da Kaspersky, uno dei giganti mondiali della sicurezza informatica. Sarebbero almeno 190 le varie app, regolarmente disponibile sul Play Store, scaricate complessivamente da quasi 5 milioni di utenti. Si tratta di app di vario genere, dalle utility per la gestione dello smartphone fino ad alcuni giochi, che funzionano regolarmente ma nascondo l'insidia. Diversi utenti, infatti, si sarebbero trovati, negli ultimi mesi, iscritti a servizi a pagamento a loro insaputa.

L'insidia

Come spiega Kaspersky, che ha diffuso un comunicato stampa in diverse lingue, «alla prima apertura dell'app, il Trojan inizia ad acquisire informazioni sul dispositivo e sulla rete mobile. A quel punto, il malware chiede al server di configurare la lista di iscrizioni a servizi a pagamento e fornisce il numero di telefono e anche il codice di conferma, senza che l'utente se ne renda conto».

I rischi inattesi

«Anche se i negozi ufficiali di app come Google Play Store o l'App Store sono sotto stretto controllo, non sempre è possibile individuare i rischi derivanti da tutte le app che vengono introdotte» - ha spiegato l'esperta di cybersicurezza di Kaspersky, Tatyana Shishkova - «Se un'app funziona regolarmente e rispetta tutte le funzioni inserite nella descrizione, è ancora più facile nascondervi virus informatici. Per questo, è sempre importante installare un antivirus affidabile, in grado di rilevare possibili minacce».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 19:52

