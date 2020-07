😱 È TIKTOK DOWN 😱 Like scomparsi a tutti i video sulla piattaforma! Vi teniamo aggiornati #tiktokdown pic.twitter.com/GdK5crNIWj — Webboh (@webbohit) July 9, 2020

Ultimo aggiornamento: Thursday 9 July 2020, 20:57

down, l'app musicale del momento non funziona in diverse parti del mondo, Italia inclusa. Gli utenti stanno segnalando suiil malfunzionamento dell'app che non mostra più like e visualizzazioni dei video. Su Twitter l'hashtagè già in tendenza, a dimostrazione della larga diffusione del malfunzionamento. Per ora il colosso cinese dei social non ha ancora commentato l'accaduto.