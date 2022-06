​Boiler summer cup challenge: che cosa è la nuova vergognosa sfida su TikTok

Boiler summer cup: che cosa è la nuova challenge su TikTok. Una sfida social disgustosa, è questa la Boiler Summer Cup Challenge. Un passo indietro nell'evoluzione che altro non è il tentativo di adescare in discoteca ragazze ritenute in sovrappeso. Una challenge ripresa ovviamente dagli smartphone e poi condivisa su TikTok che diventa una sfida tra ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. Un tentativo di dimostrazione di virilità che in realtà nasconde problematiche e insicurezze agghiaccianti oltre che bullismo, body shaming e misoginia. Molti dei video sono diventati virali in rete, dove la sfida è stata definita, giustamente, «vergognosa».

Boiler Summer Cup Challenge

La data prevista per l'inizio della challenge era il 21 giugno, l'inizio dell'estate, ma per molti è cominciata persino prima. Lo scopo è quello di collezionare più punti possibili a seconda del peso delle ragazze. «Ho toccato una boiler di 130 kg», scrive uno di loro. «Io non riesco ad andare oltre i 70 kg», risponde un altro. «Quella mi sembra una da 100/110», uno dei commenti divertiti. La maggior parte delle ragazze, ovviamente, sono ignare di tutto ciò.

Boiler Summer Cup - I punti

Addirittura sono stati assegnati punti a seconda del peso delle vittime. 80/90 chili, 1 punto. 90/100 chili, 2 punti. 100/110 chili, 3 punti. 110+, 5 punti. Il listino dei punteggi della Boiler Summer Cup è da pelle d’oca.

Bullismo e body shaming

Daniela, studentessa universitaria di 21 anni, ha raccontato l'esperienza e il dolore dell'amica minorenne: «Questa sfida è ai limiti del bullismo ed è pericolosa per la salute fisica e mentale delle ragazze - ha detto a Fanpage -. Il rischio di portare le vittime, spesso giovanissime, sulla strada dei disturbi alimentari è altissimo. Non è giusto che un'adolescente di 16 anni viva nel terrore di trovare su internet video o foto di una serata trascorsa in discoteca. La mia amica sta attraversando settimane molto difficili e si vergogna di quello che è successo, come se avesse scelto lei di partecipare a questa sfida».

