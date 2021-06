TikTok è l'app più scaricata al mondo. Facebook scende al 2° posto

Marzo, aprile e maggio. Per tre mesi consecutivi Tik Tok è la prima app non game più scaricata al mondo. Sia su App Store che su Google Play Store, l'applicazione cinese ha scalzato dal podio il social dei social, Facebook, che resta in seconda posizione.

Secondo SensorTower, nel mese di maggio Tik Tok ha segnato 80 milioni di download a livello globale, numeri molto alti che però segnano una flessione rispetto allo stesso periodo del 2020, quando i download erano stati 112 milioni, segnando una diminuzione del 29% su base annua. Resta da considerare però, che rispetto ad aprile, Tik Tok ha subito un aumento di download pari al 35%. Tra i motivi di questa "recessione" il fatto che l'India, il principale mercato estero, abbia bandito l'app, mentre l'ex-presidente americano Donald Trump ha fatto una dura campagna contro Tik Tok temendo (almeno questa era la posizione ufficiale) per la privacy e la cybersicurezza, minacciandone il divieto di download negli Stati Uniti.

Tornando ai dati raccolti dal sito SensorTower, che ogni mese stila la classifica, emerge che i più affezionati a Tik Tok, non sono i cinesi che hanno creato l'app (in patria si chiama Douyin), e che sono in seconda posizione con il 12%, ma i brasiliani con il 16%. Dando uno sguardo ulteriore alla classifica di maggio, che aggrega Apple e Android, dopo Tik Tok e Facebook, troviamo Instagram, WhatsApp, Messenger, Zoom, Snapchat, CupCut (video editor molto usato dai tiktoker, di proprietà di ByteDance, la stessa azienda di TikTok), Telegram e Josh, app per brevi video, molto popolare in India.

