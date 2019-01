Sfera Ebbasta, la mamma di una delle vittime: «Hai preso in giro i ragazzini, morti in attesa che tu arrivassi»

Né Facebook, né WhatsApp o Instagram: l'viene dallae si chiama. Un nome che a molti risulterà nuovo, ma che sta conquistando sempre di più gli adolescenti di tutto il mondo. Ed è così che, per la prima volta, un'app sviluppata in Cina prende prepotentemente piede anche in Occidente.Nello scorso anno,è stata l'app più scaricata su Google Play Store e App Store, sia negli Stati Uniti che in Europa, surclassando il numero di download di app famosissime come. Anche per quanto riguarda gli utenti attivi, l'app ha raggiunto i 500 milioni ed è già diventata più popolare di. Grazie al successo dell'app,è considerata oggi da molti esperti economici e finanziari la startup più ricca al mondo, con un valore stimato di 75 miliardi di dollari, come riporta The Conversation Ciò che colpisce davvero del successo diè la sua: è la prima volta che un'app sviluppata inriesce ad avere così tanti utenti nel mondo occidentale. Sembra essersi rotto una sorta di tabù: WeChat, ad esempio, non è riuscita a sfondare in Occidente a causa della presenza di WhatsApp e viceversa, ma si pensi anche al dualismo tra Facebook e Weibo. Senza dimenticare che, in Cina, Google non esiste nemmeno. Il bello è che i creatori disi sono limitati a copiare app e funzioni già ampiamente utilizzate dagli utenti, inglobandole e migliorandole., infatti, è un'app chiaramente ispirata ae, soprattutto, a. Consente all'utente di caricare brevi, di 15 secondi, in modo semplice, intuitivo e veloce. Le funzioni sono semplici e già note a chi utilizza Instagram Stories, come ad esempio la possibilità di aggiungere, ma dispongono anche di un design accattivante. Partita in sordina nel 2016 e lanciata dall'impresa ByteDance,nel giro di un anno aveva già spopolato tra gli adolescenti di tutto il mondo e nel 2017 arrivò anche l'acquisizione di, per un miliardo di dollari. Da allora, su TikTok, è possibile aggiungere ai video anche tutti i brani disponibili per Musical.ly, allo stesso modo di come è possibile farlo sugrazie aCiò che rende davvero diversaè la possibilità di catalogare i video in differenti categorie, ognuna delle quali dispone di un proprio ranking. In questo modo, e grazie ad un algoritmo utilizzato anche per il portale di informazione Toutiao, sempre di proprietà di ByteDance, gli utenti possono facilmente vedere contenuti potenzialmente interessanti in base ai loro interessi e alla popolarità dei vari filmati. Una delle ragioni per un successo così dilagante tra gli adolescenti di tutto il mondo è anche la possibilità, in 15 secondi e utilizzando anche le GIF, di realizzare veri e propri 'video-meme'.La capacità di raggiungere meglio gli utenti rispetto ai competitor più famosi e quotati è stata una delle chiavi del successo di TikTok. I colossi del web, comunque, non sono rimasti a guardare: come riporta La Información , negli Stati Uniti, ha appena lanciato l'app Lasso, ispirata proprio a TikTok.