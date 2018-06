Ticketmaster, allarme hacker sui biglietti dei concerti: decine di migliaia dati bancari rubati

VPNFilter, occhio al malware che colpisce i router aziendali. L'Fbi: «Spegnete e riaccendete»​

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per, una delle principali piattaforme al mondo per la vendita di biglietti di evneti, e i suoi utenti. Un prolungatoda parte di alcuni, infatti, ha colpito decine, se non centinaia, di migliaia di account in tutto il mondo: in molti casi, infatti, i criminali informatici sono riusciti a carpire, tra cui quelliutilizzati per le transazioni. A darne notizia, tra gli altri, è Metro.co.uk : nella sola, dove Ticketmaster è uno dei leader nel mercato, sarebbero almeno 40mila gli account colpiti. I responsabili di Ticketmaster fanno sapere che sono in corso accertamenti per capire come e in quali casi siano avvenuti gli attacchi, anche se è stato reso noto che gli account finiti sotto il controllo degli hacker sarebbero pari a meno del 5% degli utenti totali. Inoltre, neglinon ci sarebbero casi accertati. È andata peggio agli utenti del resto del mondo,compresa: chiunque, tra gli utenti che hanno acquistato biglietti per concerti ed altri spettacoli nel periodo compreso tra settembre 2017 e lo scorso 23 giugno, potrebbe essere stato colpito.