«Questo amico si è unito a Telegram», come eliminare la fastidiosa notifica dell'app

«Questo amico si è unito a Telegram». Tutti gli utenti dell'app di messaggistica istantanea ricevono automaticamente questa fastidiosa notifica ogni volta che un contatto la scarica e si registra. Si tratta di una notifica pre-impostata per tutti gli utenti, che però può essere disattivata in modo facile e veloce.

Con le nuove impostazioni della privacy di WhatsApp, nelle ultime settimane c'è stato un vero e proprio boom di nuove iscrizioni a Telegram. Gli utenti che avevano già scaricato l'app, quindi, hanno ricevuto una lunga sfilza di notifiche per segnalare l'approdo di tanti amici e contatti. Una notifica molto fastidiosa, che però può essere disattivata rapidamente. Per farlo basta aprire Telegram, accedere alle Impostazioni e selezionare 'Notifiche e suoni'. A questo punto si aprirà un menu pieno di opzioni, raggruppate per categorie; scorrendo in basso si troverà la categoria 'Eventi', all'interno della quale si trova la dicitura 'Un contatto si è unito a Telegram'. Basterà cliccare sull'opzione per disabilitarla e potrete finalmente dire addio a notifiche inutili e fastidiose come questa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Gennaio 2021, 15:04

