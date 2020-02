La prima stampante 3D al mondo arriva in Italia, ed è "office friendly"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 17:33

, la primaal mondo per i metalli “office friendly” arriva in Italia. È Desktop Metal, l’azienda statunitense nata con la missione di rendere la stampa 3D in metallo accessibile, a lanciare questo strumento senza precedenti. È il, una delle università tecniche di riferimento nel panorama internazionale (primo in Italia, terzo in Europa e settimo al mondo, secondo il QS ranking in ingegneria meccanica, aeronautica e manifatturiera nel 2019) a dotarsi di questo rivoluzionario sistema di stampa, per il tramite del distributore Dedem-Selltek, tra i principali player internazionali.La stampante 3D Studio System+ è una, che rende possibile la realizzazione di geometrie complesse in metallo, a portata di PMI, grazie a costi molto più contenuti rispetto alle stampanti a letto di polvere (circa la metà) e a un funzionamento molto più semplice e sicuro. Avvalendosi del processo Bound Metal Deposition (BMD), non utilizza polveri pericolose, laser o fascio di elettroni; grazie ad un software in cloud che semplifica l’intero flusso di lavoro, non richiede operatori dedicati; è sufficiente spostare le parti da una stazione all’altra.sono al centro del sistema, che con facilità rispetto ad altre lavorazioni crea parti in metallo in additive manufacturing ad altissima qualità e con un costo per parte molto più competitivo.«Il sistema Studio System+ completa l’insieme delle tecnologie di Additive Manufacturing per materiali metallici disponibili nel laboratorio AddMe lab del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano - ha commentato, Vice Direttore del Dipartimento con delega alla ricerca -. Grazie a Studio System+, finanziato dal MIUR sul bando dei Dipartimenti di Eccellenza, saremo in grado di portare avanti l’attività di ricerca in diversi ambiti: dallo studio e modellazione di processo al monitoraggio e controllo attraverso big-data. Di grande interesse sarà per il nostro gruppo di ricerca il tema del confronto tra tecnologie, per valutare ledel processo Bound Metal Deposition (BMD) di Desktop metal, rispetto alle altre soluzioni attualmente disponibili sul mercato per la stampa 3D di materiali metallici».è al momento in grado di stampare, ma presto sarà in grado di stampare inconel, rame e acciai per utensili. Prototipazione funzionale, creazione di piccole serie e ricerca e sviluppo sono gli ambiti di maggiore utilizzo, ma, creando parti definitive, la stampante può coprire tutte le esigenze che soddisfa un sistema dadi metalli, come il consolidato MIM (Metal Injection Molding): le proprietà meccaniche sono analoghe, dato che la polvere viene sinterizzata in fornace, e la qualità risulta paragonabile, se non migliore.Desktop Metal ha quindi reso accessibile il mercato della stampa 3D in metallo anche a chi non ha parti ad alto valore aggiunto economico, e che risultava escluso dai sistemi precedenti. «La produzione con la tecnologia di stampa 3D - ormai sempre più volta non solo ai prototipi, ma anche alla produzione in serie - ha un potenziale rivoluzionario per i processi industriali e l’industria manifatturiera, - spiega, Capo divisione 3D del Gruppo Dedem -. Il mercato della stampa 3D è ancora piccolo ma è destinato a crescere con ritmi interessanti: il tasso di crescita annuo è del 27% e l’industria di settore dagli 11 miliardi di dollari del 2015 raggiungerà i 26,7 entro la fine dell’anno».Nel 2018 gli investimenti hanno superato i, nel primo trimestre 2019 si è registrato quello imponente da 160 milioni di dollari in Desktop Metal. Trainano il trend i mercati di Europa Occidentale, Asia e Stati Uniti. Secondo le stime di IDC (prima società mondiale di ricerche di mercato in ambito IT e innovazione digitale) - continua Biggio - il mercato dell’Europa occidentale entro la fine dell’anno varrà 7,2 miliardi di dollari, con un tasso medio annuo di crescita superiore a quello mondiale: 29,6%. Questi sono i numeri relativi al settore 3D, ma per coglierne appieno le potenzialità, va considerato che il settore manifatturiero nel suo complesso vale(miliardi di miliardi) di dollari. Tutti dati che, nell’ottica di una differenziazione aziendale, hanno contribuito a convincere Dedem a investire nel 3D, puntando ancora una volta su prodotti di eccellenza e partner di massima affidabilità e competenza come Selltek”.Le applicazioni industriali dellasono moltissime e spaziano tra settori molto diversi e stragici: architettura, aerospazio, medicina, intrattenimento, automotive, gioielleria, moda, industria meccanica e manifatturiera, nautica, elettronica. La stampa 3D diventa sempre più uno strumento quasi intrinseco all’industria 4.0, capace di attualizzare le professioni tradizionali. E se per tanti anni è stata accessibile soltanto alle grandi imprese a causa di costi di investimento proibitivi, la situazione adesso è cambiata.Secondo la società tedesca Roland Berger le tecniche diprinting potrebbero essere «the next big thing» dell’industria manifatturiera. E in molti scommettono che proprio le stampanti 3D saranno all’origine di una nuova rivoluzione, forse persino in grado di modificare le basi delle economie di scala, nella direzione della personalizzazione di ogni singolo prodotto. Accanto alladi scala – dove il costo di produzione per unità diminuisce all'aumentare della quantità di produzione – prende posto una produzione additiva, in cui allo stesso costo possono essere creati prodotti accessoriati o persino personalizzati. La stampa 3D ha il potenziale di creare una nuova categoria di prodotto, di eliminare la necessità di complesse catene di approvvigionamento e gli sprechi eccessivi attraverso il decentramento della produzione, il valore e la conoscenza del prodotto.«L’Italia - commenta il Capo divisione 3D del Gruppo Dedem - è il secondo Paese manufatturiero d’Europa: per mantenere la posizione deve giocare questa partita. Il suo tessuto di Pmi, per partecipare a quella che viene definita “la” ha il dovere di acquisire nuove competenze».Per promuovere cultura e ricerca nell’ambito di innovazione e industria 4.0, Dedem-Selltek ha dato vita all’Associazione «Accademia 3D», un luogo di incontro e di aggregazione per tutti gli interessati alla produzione industriale automatizzata e interconnessa, una rete per mettere in comunicazione, anche grazie all’attività di formazione, mondo della ricerca e mondo delle professioni.