Spotify non funziona su iPhone: utenti nel panico, ecco cosa sta succedendo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 14:34

sugli smartphone: non su tutti però, solo su iPhone. Cosa sta succedendo alla app di musica in streaming? Sono centinaia le segnalazioni di malfunzionamento su, con diversi utenti - anche su Twitter dove il tema è finito in trend come spesso accade - che vedono la app andare in crash se provano ad aprirla.Al momento dallo staff di Spotify non ci sono notizie sui motivi del malfunzionamento, ma secondo quanto scrive il quotidiano britannico Independent potrebbe essere in corso una modifica sui server di Spotify e potrebbe dipendere da quello. Nessun problema invece sulla versione per cellulari Android.Secondo la mappa di DownDetector, i problemi si riscontrano soprattutto nel centro e Nord Europa, in Inghilterra, Belgio, Olanda, ma anche in Scandinavia e alcune zone della Francia. Problemi anche in Italia, come si riscontra appunto su Twitter dove in tanti stanno scrivendo di non riuscire ad aprilre l'applicazione.