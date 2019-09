La silent disco diventa una App, ed è anche social

Dall'incontro tra i creatori della prima App di live dating e la società leader negli eventi "silent" nasce un nuovo format che permette di vivere la "silent disco" con interazioni social in tempo reale. Unire i rispettivi know-how per offrire agli appassionati di musica e di dance una suggestiva novità nell’ambito del format “silent disco” che tanto successo sta riscuotendo nel mondo. L’obiettivo, raggiunto, era quello di portare il livello di fruizione del servizio nell’ambito della condivisione social.



Da un lato Winker, la prima App di live dating (ideata da una startup milanese fondata da Andrea Pravato e Marco Savastio), dall’altro l’originale proposta di Silent Emotion, società specializzata in eventi “silent”.



Social Silent Disco, frutto della partnership, rappresenta un nuovo format che permette di vivere la “silent disco” a 360 gradi, interazioni social incluse.



Afferma Filippo Rossi, CEO di Silent Emotion: “La Silent Disco è un format-evento durante il quale tutti i partecipanti sono dotati di cuffie wireless per ascoltare musica e ballare senza produrre rumore esternamente. Una specie di festa silenziosa cui partecipa un vero e proprio dj che mixa della musica, la quale viene trasmessa nelle cuffie dei partecipanti mediante dei potenti trasmettitori. Spesso è possibile ascoltare differenti generi musicali, perché il segnale viene trasmesso su diversi canali. In questo modo i partecipanti possono selezionare il canale direttamente premendo un tasto sulle loro cuffie, e quindi scegliere in ogni momento il genere di musica che preferiscono ascoltare.”



Non si tratta di un fenomeno nuovo, in quanto in voga da qualche anno (sempre ottimo il feedback da parte dei partecipanti), ma la partnership tra le due società segna un fondamentale nuovo approccio in chiave social, come afferma Andrea Pravato, CEO & Founder di Winker: “Social Silent Disco rappresenta un nuovo format che permette di vivere la silent disco a 360 gradi. Centinaia di persone connesse alla stessa frequenza, possono interagire fra loro a ritmo di musica, e al tempo stesso scambiarsi chat per fare subito nuovi incontri e nuove conoscenze”.



Tutto rigorosamente in tempo reale grazie alla prima app di live dating Winker (disponibile per ogni tipo di cellulare dagli store google e apple). Dopo un breve periodo di test, il format “Social Silent Disco” è oggi attivo in numerosi locali sparsi nella penisola (discoteche e altri locali notturni caratterizzati da ascolto della musica).



Silent Emotion e Silent Experience Official sono i due brand creati da FR group SRL, la società con sede legale a Grosseto, vende e noleggia cuffie originali wireless e impianti per la realizzazione di eventi, pubblici o privati, basati sull'innovativa nel settore del “silent” in tuttaItalia e buona parte d’Europa. Con le cuffie che permettono, grazie al WiFi, di poter ascoltare la musica senza disturbare i luoghi pubblici. Gli ambiti abbracciati dalla società sono molteplici e in ciascuno di loro viene esaltata l’esperienza sensoriale del “silent”: dallo sport alla cultura (cinema e teatro), fino a eventi privati e conferenze (visita il sito per approfondimenti). La società è titolare di diversi marchi e brevetti nel settore silent, nonché in possesso di un modello design di cuffia Totalmente ridisegnata in Italia che costituisce un Unicum mondiale, più luminosa del 70% rispetto a tutti gli altri prodotti sul mercato.



Winker è un brand creato da Max Party Milano Srl, la startup milanese che sta smuovendo i mercati dei locali rivoluzionando il modo di comunicare. Winker rappresenta la nuova frontiera del dating, un’evoluzione sociale che permette agli utenti di conoscersi e interfacciarsi live all'interno dell'evento. Venerdì 6 Settembre 2019, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA