Lenses. For cool cats 😎 and their cool cats 😻 Try them meow. pic.twitter.com/UFJtgt8ZWO — Snapchat (@Snapchat) 12 ottobre 2018

Snapchat added filters specifically for cats and im all for it pic.twitter.com/kd0zFUnDZ8 — Rachael ♡ (@smolrachu) 12 ottobre 2018

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dai, con cui gli utenti si potranno divertire facendo indossare al proprio micio di casa degli occhiali. La app ha rivelato il nuovo aggiornamento su Twitter: «Provali miagolando», recita il tweet, che mostra anche una clip di tutti i nuovi filtri, dalle ali del diavolo alle corna da unicorno. Per attivare queste nuove opzioni, basteràI filtri per gli animali non sono una novità, dato che fino ad ora funzionavano sia per gli umani sia per i cani: ma ora anche i gatti guadagnano posizioni nella considerazione delle app dei social network,. «Non sono sicuro che il mio gatto sia un fan dei filtri di Snapchat, ma io sicuramente lo sono», scrive un utente. In tanti hanno esultato su Twitter dopo questa piacevole novità.