Slay, l’app che “bullizza”gli hater: si possono fare solo complimenti

di Angela Casano

Un’app che ti fa i complimenti e che ha come unico obiettivo quello di strapparti un sorriso. Dopo le tristi pagine della storia delle app, in Germania è nata l’idea di abbattere l’odio sui social network a favore delle interazioni positive. Per questo motivo è nato Slay, il “social network positivo per gli adolescenti”: oggi vanta più di 250mila utenti registrati e sta guadagnando sempre più terreno anche in altri paesi europei.

DI TENDENZA

Lanciato lo scorso anno in Germania da una startup tedesca, Slay ha raggiunto il primo posto nell’App Store iOs dopo solo quattro giorni dal suo lancio, diventando in breve tempo di tendenza tra gli adolescenti.

PIAGA HATERS

Instagram, Snapchat e TikTok sono i social network più utilizzati dai giovani e ogni giorno si macchiano di tristi episodi di cyberbullismo. O Ask.fm, per esempio, il social network basato sul meccanismo di domande e risposte, finito sotto accusa nel 2012 per aver provocato in tutto il mondo eventi di cronaca nera legati a un alto numero di suicidi di adolescenti a causa dell’odio diffuso sulla piattaforma. Non è un segreto che i social network siano in grado di arrecare danni alla salute mentale degli utenti, ed è questo lato oscuro delle piattaforme social a cui Slay sta cercando di trovare una soluzione.

COME FUNZIONA

Agli utenti che aprono l’applicazione vengono mostrate 12 domande a cui si può rispondere solo scegliendo un altro utente (qualcuno che si conosce, quindi un amico o un compagno di scuola) a cui bisogna fare un complimento in anonimo. In sintesi, Slay chiede e tu rispondi facendo un apprezzamento a qualcuno. Allo stesso modo, oltre a farli, i complimenti li ricevi (sempre in base alle 12 domande proposte dall’app evitando, così, eventuali rischi di innescare altri episodi di bullismo).

L’OBIETTIVO

Il fine di Slay è trasmettere gioia e felicità. La stessa che sugli altri social network spesso viene radiata a favore della promozione dell’odio da parte degli hater. I fondatori hanno spiegato che Slay nasce dalla volontà di migliorare la relazione tra gli adolescenti e la via più semplice sembrerebbe essere quella dei social network, ossia il mezzo che i giovani utilizzano di più per comunicare tra di loro. In Italia non è ancora disponibile ma gli adolescenti non attendono altro. Ricevere un complimento gratuito al giorno? Un’occasione da non sprecare.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 01:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA