Skullcandy presenta le Crusher Evo, l’ultima evoluzione delle cuffie

, il marchio originale di prodotti audio e lifestyle, ha annunciato il lancio delle, ultima novità della popolare gamma Crusher. Le Crusher Evo offrono i bassi più potenti e immersivi di tutta la gamma grazie a due tecnologie audio potenziate: una versione migliorata del Sensory Haptic Bass brevettato di Skullcandy e il Personal Sound di Audiod, un software di personalizzazione progressiva dell’audio attivabile tramite l’app Skullcandy.Il Sensory Haptic Bass è da sempre ciò che contraddistingue l’esperienza audio Crusher e la rende unica nel suo genere. Le nuove Crusher Evo sono state dotate di una versione ancora migliorata di questa tecnologia: più modelli di vibrazione tattile multidimensionale su una gamma più ampia di basse frequenze. “Le Crusher sono da sempre un grande successo tra i fan di Skullcandy perché sprigionano bassi immersivi davvero unici. Quando ascolti la musica o guardi un film con le Crusher, senti l’audio sulla pelle. Con le Crusher Evo, questa esperienza è più coinvolgente che mai”, dice Jeff Hutchings, Chief Product Officer di Skullcandy. Oltre ad aver migliorato il suo Sensory Haptic Bass, Skullcandy ha anche collaborato con l’azienda svedese Audiodo per dotare le Crusher Evo della tecnologia Personal Sound, un software innovativo che permette all’utente di personalizzare il suono in base al suo profilo audio unico. Quando usi le Crusher Evo, non devi fare altro che collegarle all’app Skullcandy ed eseguire un rapido test audio per determinare il tuo profilo personale unico, sia nell‘orecchio sinistro che destro. La tecnologia di Audiodo regola automaticamente i livelli audio in ingresso per ottimizzare il suono delle cuffie in base al tuo profilo. Il risultato è incredibile: sentirai strati e suoni che non sapevi nemmeno esistessero. “Sappiamo che ognuno di noi percepisce l’audio in modo diverso”, continua Hutchings. “Ecco perché ciò che una persona definisce come un «suono pazzesco» potrebbe non piacere a un’altra. La tecnologia Personal Sound permette a tutti di trovare quell’equilibrio ideale, sintonizzando e personalizzando i livelli audio al suo udito unico”. Combinando queste due tecnologie, Skullcandy dà ai suoi fan la possibilità di vivere il suono come nessun’altra cuffia sul mercato è in grado di fare. “Il risultato dell’unione tra la nostra tecnologia patentata Haptics e il Personal Sound di Audiodo™ ti lascia a bocca aperta la prima volta che provi le Crusher Evo. Durante i test, abbiamo osservato con piacere l’espressione di sorpresa sul volto di chi ha scoperto nuovi strati del suono. È un’esperienza davvero unica”, ha concluso Hutchings.Ovviamente, le Crusher Evo sono anche dotate di tutta una suite di funzionalità progettate per le esigenze della vita di tutti i giorni, tra cui: • Autonomia di 40 ore della batteria. • Tecnologia di ricarica rapida Rapid Charge: carica le cuffie per soli 10 minuti e hai altre 4 ore di ascolto. • Una suite di comandi completa per utilizzare le cuffie senza mai dover togliere il telefono dalla tasca: ricevi chiamate, cambia traccia, regola il volume e attiva l’assistente digitale del tuo dispositivo (Google, Siri, ecc.). • Tecnologia di localizzazione integrata Tile™ per trovare le Crusher Evo facilmente se le hai perse. • Design pieghevole che occupa pochissimo spazio per portarle sempre con te. • Custodia da viaggio in stile streetwear. • Cavo aux per poterle utilizzare con dispositivi non USB (ad es. in aeroplano). Le Crusher Evo sono disponibili da subito su skullcandy.eu/crusher-evo in True Black e Chill Grey per € 169,99.