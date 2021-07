Cuffie e auricolari per l'estate: tutti i nuovi modelli, anche quelli resistenti ad acqua e sudore

Finalmente l’estate è arrivata. Un weekend fuori porta, qualche giorno da trascorrere al mare, oppure al fresco in montagna, è proprio quello che serve per ricaricare le batterie. Per assaporare pienamente il viaggio, isolandoci da tutto quello che ci circonda, dai pensieri che ci riportano alla vita quotidiana e dai rumori fastidiosi della strada, Skullcandy, brand americano leader nel settore dei prodotti audio, ci teletrasporta con la mente (e l’udito) verso la nostra meta preferita, grazie alla sua gamma di cuffie e auricolari must-have compatti e pratici, per accompagnarci ovunque.

DIME I Dime sono auricolari wireless progettati e realizzati con una serie di funzionalità e caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti, tra cui: 12 ore di autonomia, microfoni integrati su ciascun auricolare, suite completa di controlli multimediali sugli auricolari, auto On/Connect, tecnologia fonoisolante, resistenza a sudore e acqua IPX4, cordoncino integrato che assicura gli auricolari e la custodia di ricarica da eventuali cadute, case di ricarica micro-USB con coperchio a scatto. Il prodotto è disponibile in quattro varianti di colore: blu scuro/verde, grigio chiaro/blu, grigio scuro/nero

INDY ANC Gli auricolari Indy ANC sono confortevoli e pratici e possono essere utilizzati separatamente, permettendo di accedere a tutti i comandi da entrambe le cuffie. Il modello ha resistenza IPX4 all’acqua e al sudore e ha un'autonomia di 19 ore con cancellazione attiva del rumore in uso, un case per la ricarica wireless e una connessione senza lag. Indy ANC sono inoltre dotate della tecnologia di localizzazione Tile™, tramite cui gli utenti sapranno sempre dove si trovano i loro auricolari, senza più preoccuparsi di perderli.

HESH ANC Le cuffie Hesh ANC sono adatte per un uso prolungato con un tempo di ascolto fino a 22 ore con ANC accesa, e Rapid Charge con la quale si ottengono 3 ore di batteria con soli 10 minuti di carica. Il nuovo modello, tra gli ultimi lanciati sul mercato da Skullcandy, offre una modalità ambiente che disattiva la cancellazione attiva del rumore, pur consentendo di ascoltare il suono.

HESH EVO Il modello Hesh Evo, invece, ha un suono premium, una tecnologia semplice da usare e vanta fino a 36 ore di durata della batteria e dispone della funzione Rapid Charge con la quale si ottengono 3 ore di batteria con soli 10 minuti di carica. Le Hesh Evo sono disponibili nelle colorazioni True Black e ‘92 Blue e dispongono anche di una custodia da viaggio per portarle ovunque e per proteggerle da possibili cadute.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Luglio 2021, 19:00