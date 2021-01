Mood Boost: musica con una missione per Skullcandy

Mood Boost: musica con una missione. Skullcandy ha avviato la campagna Mood Boost in risposta alle crescenti problematiche legate alla salute mentale delle generazioni più giovani, soprattutto in questo difficile periodo. Ogni stato d'animo prende vita grazie a partnership esclusive con artisti musicali, con atleti e prodotti in edizione limitata. Parte di ogni vendita del prodotto andrà a beneficio della ONG "Write Love on Her Arms" per aiutare a finanziare direttamente il supporto e la guarigione dei giovani che soffrono di depressione e dipendenza.

Il pacchetto in edizione limitata di questo mese contiene Push Ultra True Wireless Earbuds nella variante di colore ‘Determined’ Blue — una sfumatura vivida di blu che ricrea un energetica atmosfera. La stampa personalizzata da 11" x17" è stata realizzata dal visual artist Shanée Benjamin.

• Push Ultra è progettato per stare al passo con l'allenamento. I ganci auricolari modellabili mantengono i buds comodamente al loro posto e il nostro design Stay Aware vi permette di rimanere in sintonia con il mondo che vi circonda

• L’artista di Brooklyn Shanée Benjamin aggiunge una cruda determinazione all'umore di questo mese con la sua stampa personalizzata "If You Want a Different Tomorrow, Push Harder Today".

Il tema del design di questo mese riflette la collaborazione con l'artista Shanée Benjamin. Altri lavori di questa collaborazione con l'artista saranno presentati in performance esclusive e la collezione Skullcandy X Threadless sarà caratterizzata da abbigliamento e accessori.

To Write Love on Her Arms è un movimento no-profit che si dedica a diffondere la speranza e a trovare aiuto per le persone che lottano contro la depressione, la dipendenza, l'autolesionismo e il suicidio. TWLOHA esiste per incoraggiare, informare, ispirare e anche per investire direttamente nella cura e nella guarigione. Dal 2006, l'organizzazione ha risposto a più di 250.000 messaggi di individui in 100 paesi.

TWLOHA ha investito oltre 2,6 milioni di dollari direttamente nel trattamento e nel recupero. Maggiori informazioni sulla storia del movimento sono disponibili sul sito https://www.twloha.com.

Nata dalla connessione tra musica e sport da tavola, Skullcandy è specializzata nella produzione di dispositivi audio. L'azienda vive secondo il mantra: "Non vogliamo che ascoltiate solo musica. Vogliamo che la sentiate". https://www.skullcandy.com/.

