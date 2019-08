Selfie perfetto, le 5 regole da seguire per scattare una foto da urlo

selfie

Martedì 27 Agosto 2019, 13:00

Doppio mento, occhi storti, viso gonfio. Quante volte dopo esservi scattati unavete cancellato la foto inorriditi? Eppure avevate studiato con attenzione la posa e la luce sembrava essere quella giusta. E allora perchè il risultato continua a essere così deludente? Il motivo è che non avete seguito leLa luce - a discapito di quel che pensano in molti - deve arrivare dal lato per mettere in risalto una parte del volto. Meglio sceglierne una naturale e meglio che illumini gli occhi. Se desiderate un effetto più artficiale, allora potete ricorrere a una lampadina o a una candela.: vi rende inutilmente bianchi e satura i colori.Una sola regola, ma importantissima:e non disperdere lo sguardo dietro o altrove. La foto risulterà più incisiva, soprattutto se alzate leggermente le sopracciglia (gli occhi sembreranno più grandi). E cercate di «sorridere con lo sguardo» come insegnava la modellanel suo programma «American Next Top Model.Abolite le «duck faces» - la cosiddetta "bocca a culo di gallina" - che non faranno altro che farvi risultare poco intelligenti - e concentratevi sul tenere la bocca semi aperta. Vi farà risultare più sensuali e più rilassati. E ricordate: giù il collo e spalle abbassate, per non apparire tesi in camera.Maggiormente terrete vicina la camera, più assomiglierete a Gollum de Il Signore degli Anelli. I sensori della fotocamera sono grandangolari e deformano l'immagine, sopratutto da vicino. Il telefono va tenuto a una, leggermente in alto, così da evitare doppio mento e narici esposte.Come ogni fotografia che si rispetti, anche per i: bisogna evitare di scegliere una posizione centrale nell'inquadratura ma preferire gli angoli. Come si fa? E' necessario dividere il «rettangolo» con due linee verticali e due orizzontali e. Lì è dove bisogna posizionarsi.