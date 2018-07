Samsung, gli smartphone inviano foto di nascosto dai proprietari dopo l'aggiornamento

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Secondoe molti utenti dineglidiversi modelli dihanno inviato senza richiesta del proprietariofotografico. L'invio delle foto è avvenuto attraverso l'applicazioneche comunquedi averle inviate.Le poche persone che se ne sono accorte sono state avvisate dai destinatari delle foto. Ida questo errore sono ile lapotrebbe essere la recente diffusione di un aggiornamento per introdurre il, ovvero la funzione che permetterà diin una chat come. Secondo, seconda multinazionale al mondo nelle telecomunicazioni, la colpa è certamente di Samsung. L'unico modo per evitare che questo avvenga nuovamente però è revocare ial proprio rullino per l’