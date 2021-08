Samsung Galaxy Tab S7 FE: ecco il nuovo tablet da oggi sul mercato italiano

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S7 FE arriva sul mercato italiano con una promozione speciale. Disponibile da oggi in Italia, Galaxy Tab S7 FE racchiude le caratteristiche più apprezzate dai consumatori in un ampio display da 12,4 pollici ad un prezzo accessibile. Acquistandolo fino al 19 settembre si può ricevere in omaggio una Book Cover Keyboard Slim.

Samsung Electronics annuncia da oggi la disponibilità sul mercato italiano del nuovo Galaxy Tab S7 FE, l’ultimo dispositivo del portfolio Galaxy Tab. Galaxy Tab S7 FE offre ai consumatori le funzionalità più apprezzate della famiglia Galaxy Tab S7, come l’ampio display da 12,4 pollici perfetto per portare l’intrattenimento, la produttività e la creatività a un livello superiore e andare incontro alle necessità quotidiane degli utenti.

Grazie alla S Pen inclusa nella confezione, per poter sfruttare al massimo l’ampio display e svolgere le attività con maggior efficienza, e alla potente batteria a lunga durata, Galaxy Tab S7 FE è il compagno ideale per raggiungere i massimi livelli di produttività anche in movimento, ma non solo. Il nuovo modello risulta una scelta ottima per ogni esigenza, dallo streaming di contenuti video alle attività professionali, passando per il gaming.

Galaxy Tab S7 FE gestisce le operazioni multi-tasking in maniera efficiente. Grazie alla funzione Multi-schermo, è infatti possibile aprire fino a tre app contemporaneamente, si può ad esempio: navigare su Internet, prendere appunti e guardare un video in streaming, tutto su un unico schermo.

Con Samsung DeX e la Book Cover Keyboard è possibile, inoltre, utilizzare il tablet come un laptop, trasformando l’interfaccia utente in un’esperienza simile a quella del PC, per essere ancora più efficaci e produttivi nelle proprie attività. E grazie alla funzione Second Screen, si può trasformare Galaxy Tab S7 FE in un display aggiuntivo, affiancandolo al PC per espanderne lo schermo, consentendo di svolgere ancora più attività.

Il nuovo Galaxy Tab S7 FE si integra perfettamente con l’ecosistema dei dispositivi Galaxy, dallo smartphone agli auricolari, configurandosi quindi come la scelta ideale per quanti desiderano avere dispositivi sempre connessi tra di loro, avendo la possibilità di passare dall’uno all’altro in maniera fluida, facile e veloce.

Galaxy Tab S7 FE è disponibile sia in versione WiFi che in versione 5G a partire da 649,00€ nella colorazione Mystic Black con finitura in metallo lucida ed elegante.

Da oggi, 23 agosto, fino al 19 settembre inclusi, acquistando il nuovo Galaxy Tab S7 FE in un punto vendita aderente o su uno degli store online, dopo aver registrato il dispositivo su Samsung Members entro l’11 ottobre, sarà possibile ricevere in omaggio una Book Cover Keyboard Slim.

