Samantha Cristoforetti, il web la premia: è suo il super selfie della storia

Samantha Cristoforetti è sempre più un orgoglio per gli italiani. Dopo essere stata la prima donna italiana a volare nello spazio, è stata anche la prima donna europea a compiere una passeggiata lunga sette ore nello spazio. Ma adesso sui social non hanno dubbi: è suo anche un altro record. Per tutti il suo selfie dallo spazio è il più bello nella storia.

Il selfie più bello di sempre

Un selfie dallo spazio di Samantha Cristoforetti ! pic.twitter.com/qrjjx6snZY — giuliana Valenti (@giulian79164431) July 24, 2022

L'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea, non smette più di infrangere record. La sua missione, iniziata ufficialmente il 28 aprile scorso con l'aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale, è in pieno svolgimento e dopo tra un esperimento e l'altro AstroSamantha trova anche il tempo di regalare al mondo uno dei selfie più belli della storia.

Il mondo dei social si schiera

Da Twitter a Facebook, tutti sono pazzi per il selfie di Samantha Cristoforetti. L'austronauta dallo spazio si immortala con alle spalle l'Europa illuminata dalle luci delle città. E tanti italiani incoronano il suo scatto come il più bello di sempre. «È fantastico» scrive un utente, incalzato da un altro: «Con questa foto Samantha Cristoforetti chiude la questione superselfie per sempre». «Questo selfie è insuperabile, inventatevi quello che volete», cinquetta un terzo. Poi c'è chi lancia la sfida: lo potete battere solo se al vostro fianco c'è un alieno. E quindi probabilmente per ancora qualche anno, l'ennesimo record di AstroSamantha è al sicuro.

