Samantha Cristoforetti nello spazio con le note di Jovanotti: in orbita anche l'olio extravergine

Samantha Cristoforetti è in volo. La sua seconda avventura spaziale è iniziata, l'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea, sarà imegnata nella missione Minerva per quasi sei mesi, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E ad accompagnarla nel suo viaggio ci hanno pensato il ritmo e la carica di «Penso positivo» di Jovanotti.

È un lancio arrivato, finalmente, dopo molti rinvii, dovuti iniziamente ai problemi con i test del grande razzo Sls (Space Launch System) del programma Artemis per il ritorno alla Luna, che hanno fatto slittare il lancio della missione provata Axiom-1, destinata ad agganciarsi allo stesso attracco destinato alla Crew dragon Freedom. L'attesa si è ulteriormente protratta per il maltempo, che ha costretto a rinviare il rientro della Axiom-1. Per AstroSamantha è stata una lunga e imprevista attesa, che le ha permesso di festeggiare ieri a Terra i suoi 45 anni con amici e familiari, anche se dietro a un vetro per via dell'isolamento che precede ogni lancio.

Poi ecco che finalmente la missione è partita. Un bacio lanciato ai suoi due bambini prima che la Tesla si avviasse verso la rampa di lancio. Ad accompagnarla, il ritmo e la carica di Jovanotti, unico italiano nella playlist musicale che l'astronauta ha scelto con la collega della Nasa Jessica Watkins per allietare il viaggio in auto verso la rampa 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida.

Le firme di rito sul muro subito prima di entrare nella capsula Crew Dragon Freedom e poi il lancio con il Falcon 9, quando negli Stati Uniti era piena notte. L'aggancio alla Stazione Spaziale è previsto alle ore 2:15 italiane del 28 aprile e l'apertura del portello alle 3:45. La Crew-4 è la quarta missione con astronauti a bordo delle nuove navette sviluppate dalla Space X per conto della Nasa. Con Cristoforetti e Waltkins, entrambe specialiste di missione, l'equipaggio comprende il comandante Kjell Lindgren e il pilota Robert Hines.

Una volta a bordo, daranno il cambio all'equipaggio della Crew-3 in orbita già da sei mesi. Il lancio ha dato il via a un viaggio di circa 16 ore, che si concluderà nella notte, quando la capsula, in modo completamente automatizzato, completerà le manovre per attraccare al modulo Harmony. Alle 3:45 sarà possibile aprire i portelli e ad accogliere l'equipaggio della Crew-4 saranno in sette: tre americani, tre russi e il tedesco Matthias Maurer, dell'Esa.

Il giorno successivo è prevista la cerimonia di benvenuto, mentre all'inizio di maggio i tre astronauti della Nasa e Maures potranno tornare a Terra con la capsula Endurance della missione Crew-3. Cristoforetti assumerà il ruolo di leader del Segmento orbitale americano, ossia l'insieme dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Iss e lavorerà alla missione Minerva, che prevede decine di esperimenti scientifici, dei quali dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Tra questi, Prometeo coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia per limitare gli effetti dello stress ossidativo nel corpo umano, Ovospace ideato da ricercatori dell'università Sapienza per studiare l'impatto della microgravità sull'apparato riproduttivo femminile ed Evoo in Space, sviluppato dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per comprendere gli effetti dell'ambiente spaziale sull'olio extravergine di oliva. Cristoforetti, alla sua seconda missione spaziale dopo i sei mesi in orbita tra il 2014 e 2015 con la missione Futura, potrebbe affrontare una passeggiata spaziale (Eva o Attività extra veicolare) per completare l'istallazione del Braccio Robotico Europeo (Era) della Stazione Spaziale, ma al momento è ancora stata presa una decisione in proposito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA