Russia, nasce l'Instagram di Mosca: Rossgram per sopperire alle assenze social

Dopo Zio Vanja ecco Rossgram. La Russia è sempre più isolata e per non far sentire le tante mancanze che si stanno venendo a creare nel Paese, ecco le soluzioni alternative ai colossi occidentali. Mentre «Uncle Vanja» prenderà il posto di McDonald's, Rossgram avrà il compito di sostituire Instagram.

L'alternativa russa a Instagram sarà lanciata il 28 marzo. Lo ha rivelato mercoledì lo specialista di marketing digitale Alexander Zobov, all'indomani dell'entrata in vigore del divieto di utilizzo di Instagram in Russia. Una decisione presa dopo che la piattaforma social americana ha rimosso il divieto d'incitamento all'odio contro i russi e ha consentito inviti alla violenza contro le truppe russe.

«L'alternativa russa a Instagram con funzionalità e strumenti familiari e app mobili per Android e iOS sarà lanciata il 28 marzo», ha affermato Zobov, aggiungendo che inizialmente la nuova piattaforma sarà disponibile per i migliori blogger, investitori e sponsor e sarà accessibile agli utenti ordinari ad aprile 2022.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 14:53

