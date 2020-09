Rolls-Royce, completati i test per l'aereo elettrico più veloce al mondo

Rolls-Royce ha completato i test della tecnologia rivoluzionaria che alimenterà l'aereo completamente elettrico più veloce del mondo.



Tutta la tecnologia è stata testata su una replica in scala reale del nucleo dell'aereo, chiamata 'ionBird', incluso un propulsore elettrico da 500 CV abbastanza potente da stabilire record mondiali di velocità e una batteria con energia sufficiente per alimentare 250 case .



L'aereo fa parte di un'iniziativa Rolls-Royce chiamata ACCEL, abbreviazione di "Accelerating the Electrification of Flight". Il team di progetto ACCEL comprende i partner chiave YASA, il produttore di motori elettrici e controller e Electroflight per l'aviazione. Il team ha sviluppato la tecnologia aderendo al distanziamento sociale del governo britannico e ad altre linee guida sulla salute e i sistemi saranno presto integrati nel nostro piano "Spirito di innovazione". Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 18:00

