Pornhub lancia la sfida a YouTube: "Gli utenti ci scelgono, siamo la vera alternativa"

Youtube mette al bando i blogger delle armi, loro sbarcano su Facebook e... Pornhub​

mette al bando i blogger delle armi e questi ultimi sbarcano su, ma potrebbero essere presto seguiti anche da altri utenti. È lo stesso portale di video per adulti a invitare i videomaker: «Siamo la vera alternativa, sempre più utenti ci stanno scegliendo».La sfida apuò sembrare bizzarra: cosa c'entra un sito di filmati hard con la piattaforma video più famosa al mondo? Apparentemente molto poco, ma in seguito alle ultime vicende sono gli stessi vertici dia lanciare apertamente la sfida: l'idea è quella di creare una nuova categoria all'interno del portale, con video non pornografici di vario genere. Come riporta anche il Daily Star , vicepresidente di Pornhub, ha spiegato: «In passato avevamo scherzato su questa ipotesi, ma ora sta diventando sempre più realistica. Il nostro sistema, d'altronde, è del tutto analogo a quello di YouTube, con video caricati dagli utenti e un sistema di introiti pubblicitari».