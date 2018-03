Pornhub, il regalo per i paesi con nomi imbarazzanti che richiamano al sesso

Pornhub lancia la sfida a YouTube: "Gli utenti ci scelgono, siamo la vera alternativa"​

in soccorso dei comuni presi di mira per idel loro: il portale di video hard, tra i più popolari in tutto il mondo, ha deciso di lanciare un'iniziativa in favore degli abitanti derisi da tempo sui social.Il più bersagliato di tutti è senza dubbio, una frazione del comune austriaco di Tarsdorf, dove decine di turisti, in questi ultimi tempi, hanno rubato più volte il cartello stradale d'ingresso nel paese. Non distante c'è anche, ma l'Austria non è l'unico posto, al mondo, dove i nomi, che spesso non hanno alcun significato nelle rispettive lingue, in inglese evocano imbarazzanti riferimenti sessuali e vengono presi di mira da centinaia di persone che si fanno beffe o danno scandalo davanti ai cartelli di ingresso nel paese. In Francia, ad esempio, ci sono i comuni di, il cui significato non sfuggirà ai più esperti di porno, indipendentemente dalla conoscenza della lingua inglese; in Olanda troviamo, nel Regno Unito invece, in Brasile, in Canada c'èe gli Stati Uniti vantano, solo per citarne alcuni.Tutte queste località, da tempo, sono oggetto di sfottò sui social network e per questo attirano anche l'attenzione di turisti che non esitano a posare, spesso nudi, sotto i cartelli di benvenuto. Pornhub ha quindi deciso di venire in soccorso dei residenti, offrendo a tutti loro ilgratis. Tra i cosiddetti, 50 luoghi in tutto il mondo, compare anche l', con, una piccola frazione del comune di Fosdinovo (Massa-Carrara). L'universalità del termine, equivalente in inglese, è valsa l'offerta del servizio Premium gratis per i residenti in quella frazione. Il riferimento alè fondamentale per ricevere questo particolare 'regalo' da parte di Pornhub. Qualcuno, probabilmente, li ha avvisati che avrebbero rischiato di rovinarsi in, visto che possiamo 'vantare' imbarazzanti toponimi come Belsedere, Cazzago, Sesso, Gnocca, Troia, Scopa, Figaccia, Sega, Valle delle Fiche, Vagli di Sotto e Vagli di Sopra, oltre al monte Baciaculo, nel Bresciano.