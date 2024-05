«Metti la colla sulla pizza e mangia i sassi», l'assurda risposta dell'AI di Google. Poi il dietrofront: «È tutto fake»

di Redazione Web

Mettere la colla sulla pizza o aggiungere nella propria dieta i sassi. Una cena non proprio leggera quella che è stata consigliata da Google. Gli utenti sono rimasti un po' stupiti dai risultati di ricerca suggeriti dal browser e così hanno creato diversi post ironici sui social. Il risultato? I contenuti sono stati stati notati anche dalla direzione di Google. I risultati sembrerebbero essere stati generati erroneamente dalla nuova «Panoramica AI» del motore di ricerca.

«Nell'ultima settimana, molti sui social media hanno condiviso alcune risposte strane ed errate della nuova 'Panoramica AI' di Google Search - ha dichiarato Liz Reid, la manager a capo di Ricerca Google - apprezziamo il feedback e prendiamo la questione sul serio anche se online abbiamo visto molti screenshot falsi. Alcuni di questi erano palesemente fake. Anche perché lasciavano intendere che Google avesse restituito risultati pericolosi, come lasciare i cani in macchina o fumare durante la gravidanza e la depressione. Quelle risposte dell'IA non sono mai apparse».

Cosa è successo

Il caso della generazione di affermazioni fuorvianti e bizzarre di AI Overview, la funzione attiva solo negli Usa che permette di visualizzare una sintesi testuale di ciò che si è ricercato prima dei classici link ai siti, è scoppiato a seguito delle decine di schermate pubblicate sui forum dagli utenti che riprendevano le affermazioni del chatbot Gemini, a cui si deve il riassunto.

Tra queste, il consiglio di completare la pizza con la colla o di mangiare sassi se si ha carenza di minerali e vitamine. «Alcune panoramiche dell'IA strane, imprecise o inutili sono sicuramente apparse - ha proseguito Liz Reid - ciò si deve a quello che chiamiamo 'gap informativo', che si ha quando sul web ci sono poche fonti su un determinato argomento.

