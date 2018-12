Che password usate per registrarvi ai vari siti e social? Non è ovviamente una domanda a cui dovete rispondere a noi, ma una ricerca che ogni anno rivela le password più usate al mondo, e il risultato è praticamente sempre lo stesso. Ai primi due posti, per il quinto anno di fila, ci sono





Google, le parole più cercate del 2018: Mondiali, CR7 e Marchionne



«Gli hacker hanno grandi possibilità quando si usano nomi di celebrità, termini dallo sport e dal mondo della cultura», dice il Ceo della società Morgan Slain. «Un vero grattacapo», aggiunge Morgan Slain. Chissà che un giorno gli utenti di tutto il mondo non capiscano che per avere una password veramente sicura, magari, dovrebbero mettere un po' più di impegno nell'inventarsela. Tra le new entry nella lista di SplashData ci sono «666666» (14esima), «princess» (11esima) e «donald» (23esima). La lista delle 100 password più comuni al mondo viene compilata ogni anno da SplashData in base alle parole chiave che sono state rubate su Internet. E, sorprendentemente, le password più popolari sono sempre le stesse, a dimostrazione che gli utenti non imparano e continuano a mettere a rischio i loro profili e, di conseguenza, i loro dati.«Gli hacker hanno grandi possibilità quando si usano nomi di celebrità, termini dallo sport e dal mondo della cultura», dice il Ceo della società Morgan Slain. «Un vero grattacapo», aggiunge Morgan Slain. Chissà che un giorno gli utenti di tutto il mondo non capiscano che per avere una password veramente sicura, magari, dovrebbero mettere un po' più di impegno nell'inventarsela.

Venerdì 14 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«123456» e «password», cioè le parole chiave più semplici e prevedibili che spianano la strada agli hacker.