Password decifrabili in 1 secondo. Ecco la classifica italiana delle parole più banali: la più usata

Sembra incredibile ma è proprio così. La password più utilizzata nel 2022 è password. Nessun gioco di parole, ma la fantasia degli utenti del web, è certamente limitata e rende molto facile il lavoro degli hacker. Se poi diamo uno sguardo a casa nostra, allora c'è proprio da stupirsi. 123456 è la password più usata, come lasciare la porta di casa spalancata in un paese pieno di furfanti.

A rendere nota la classifica annuale è NordPass che spiega: «Nonostante la crescente consapevolezza della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. La ricerca mostra che le persone usano ancora password deboli per proteggere i loro account».

Cosa è cambiato?

Sembra poco in realtà. Rispetto al 2021, il 73% delle 200 password più usate del 2022 rimane lo stesso, mentre l'83% delle parole chiave, può essere decifrato dai pirati della rete in meno di un secondo, proprio come la parola password. Scendendo nella classifica, in terza posizione c'è un altro evergreen, 123456789, che allunga di poco la password più usata in Italia, mentre al quarto c'è guest ed al quinto qwerty. Questo su scala globale ed in Italia?

Classifica italiana

Al secondo posto c'è 123456789, al terzo password, al quarto un'altra garanzia di sicurezza, ciao, mentre al quinto posto la squadra di calcio più vincente ed a quanto pare più tifata, cioè la juventus. Tutte parole decifrabili in 1 secondo da potenziali hacker.

