Osservatorio SumUp: Le farmacie scelgono il cashless per le consegne a domicilio, è boom di vendite di Pos

. Il Lockdown e la successiva Fase 2 hanno portato a un boom di consegne a domicilio con pagamento contactless. In particolare, ad essere sotto la lente di ingrandimento dell’Osservatorio sono le farmacie che hanno registrato un incremento delle vendite di POS mobili pari al + 300% rispetto allo stesso periodo del 2019.Secondo i, la fintech specializzata in lettori di carte portatili e soluzioni di pagamento per PMI e piccoli commercianti: il trend positivo nell’adozione di pagamenti cashless si conferma anche per il mondo della salute. L’analisi indica come farmacie in primis, assieme a medici e professionisti della salute, stiano favorendo i pagamenti cashless: «Il trend in costante crescita - commenta Umberto Zola, Country Growth Lead Italia di SumUp - porta di fatto il settore medicale ad essere tra i primi in termini di transazioni eseguite, come ai tempi pre-Covid». In particolare, ad essere sotto la lente di ingrandimento dell’Osservatorio sono le farmacie: durante il lockdown SumUp ha registrato per questo segmento un incremento delle vendite di lettori di carte pari al + 300% rispetto allo stesso periodo del 2019.«Le farmacie italiane -spiega Zola - non soltanto non hanno mai smesso di garantire, anche durante il picco di emergenza, i servizi essenziali alla popolazione, assolvendo al loro ruolo sociale, ma hanno anche messo in campo una serie di servizi innovativi. In particolare, attivando la consegna di farmaci a domicilio alle persone più vulnerabili (anziani o immunodepressi), o a chi non può lasciare la propria abitazione per questioni legate a problemi di salute, quarantena o autoisolamento». Non è un caso, dunque, che SumUp abbia registrato un boom senza precedenti di acquisto e di utilizzo di POS mobili per farmacie e medici: la praticità e la portabilità sono caratteristiche principali dei reader di SumUp, che possono essere utilizzati in ogni contesto, dal punto vendita alle consegne a domicilio, consentendo così ai farmacisti di offrire i loro servizi senza limitazioni. Inoltre, i pagamenti digitali permettono ai commercianti di tenere più facilmente sotto controllo il registro delle entrate, nonché di continuare ad offrire i servizi alla collettività senza rischiare di diventare veicoli di contagio, velocizzando i pagamenti, garantendo il rispetto delle distanze interpersonali ed evitando lo scambio di cartamoneta.