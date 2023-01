Netflix, stop alla condivisione delle password: gli utenti dovranno pagare una cifra aggiuntiva. Ecco le novità

di Redazione Web

Netflix ha fatto dietrofront. Dopo anni di streaming condiviso, la piattaforma ha annunciato grandi novità: già nel primo trimestre del 2023 i membri extra familiari dovranno pagare una quota aggiuntiva per poter usufruire del piano di streaming. La decisione è stata presa dal colosso per non dare più la possibilità agli utenti di condividere (in modo gratuito) il proprio account con gli amici.

La novità di Netflix

Netflix ha annunciato che distribuirà un'opzione a pagamento per coloro che vogliono condividere i loro account per migliorare il sistema: «La diffusa condivisione degli account di oggi (più di 100 milioni di famiglie) compromette la nostra capacità a lungo termine di investire e migliorare Netflix, nonché di sviluppare la nostra attività», ha riferito il colosso di streaming in una lettera agli azionisti.

Già alla fine dello scorso anno, i vertici dell'azienda americana avevano annunciato la decisione agli investitori, ma gli spettatori (e i milioni di abbonati) non hanno accolto bene la notizia. Stando ai rumors, la novità delle password a pagamento avrà inizio nella prima settimana di marzo. Tuttavia l'azienda non ha ancora fornito una data precisa e ancora non è stato rilevato quanto l'opzione di condivisione costerà agli abbonati.

L'unica cosa certa è che tutti coloro che vorranno condividere la password del proprio abbonamento con amici dovranno necessariamente pagare una somma aggiuntiva di cui non è ancora dato sapere la cifra precisa.

