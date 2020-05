Netflix cancellerà migliaia di account: ecco gli abbonamenti a rischio

di Silvia Natella

Netflix

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 18:17

Nuovo approccio da parte della notaL'azienda ha annunciato l'intenzione di eliminare i profili inattivi da almeno un anno. Una strategia che per molti potrebbe andare contro gli stessi interessi dima che vuole rappresentare un nuovo modo per essere vicini ai consumatori e alle loro necessità.e in caso di mancata risposta si procederà alla cancellazione dell'abbonamento e alla rimozione dello stesso account. Difficile immaginare che ci sia ancora qualcuno che non usi il servizio, soprattutto in periodo di quarantena, ma ci sono persone che si sono iscritte e non hanno l'abitudine a ricorrere ai suoi contenuti, un po' come quando si ha un abbonamento inutile in palestra. C'è anche la possibilità ovviamente di fare dietrofront e di iniziare a usare la piattaforma.«Conoscete quella sensazione d’abbattimento di quando notate di essere iscritti a qualcosa che però non avete usato per anni? A Netflix, l’ultima cosa che vogliamo è che le persone paghino per qualcosa che non usano», si legge nel comunicato stampa dell'azienda. A rischio sono quelli che Netflix chiama gli, che in molti non chiuderebbero per non rinunciare a introiti facili. Questa politica punta alladei propri clienti, come sottolinea il Mirror. Secondo le cifre divulgate dalla piattaforma, solamenteColoro che vorranno recuperare il profilo rimosso avranno fino a 10 mesi per “resuscitarlo”, salvando di conseguenza dettagli e preferenze di visione.