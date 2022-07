Netflix aumenta costo degli abbonamenti e blocca la condivisione dell'account

di Paolo Travisi

Netflix, si volta pagina. In arrivo nuove tariffe, perché il colosso dello streaming dopo aver raggiunto il numero massimo di abbonamenti con il lockdown, ora vede i profitti in calo. E' dunque ora, per gli utenti, di rimettere le mani nel portafogli.

Lady Gaga, ricompensa sul ladro dei suoi cani: taglia di 5 mila dollari

Costo Extra

La prima novità, annunciata da mesi, riguarda l'aumento del costo mensile per condividere le password con altri utenti, un modo per arginare la prassi consolidata di usare l'abbonamento insieme a parenti, amici, colleghi. Si parte dal Sud America, cinque stati in totale con milioni di utenti, (Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica Dominicana) che dovranno sborsare 2,99 dollari al mese in più per condividere le password ed aggiungere una "seconda casa" al loro account, che sarà geolocalizzato e dunque impossibile passare inosservati.

Boomdabash e Annalisa, con Tropicana puntano al tormentone dell'estate

Account geolocalizzati e pubblicità

Nel dettaglio dal 18 luglio, in questi cinque paesi ogni abbonamento è legato a un luogo fisico, cui sono collegati uno o più account in base al piano scelto, per cui qualora Netflix rilevi (tramite geolocalizzazione, indirizzo IP e ID del dispositivo) l'accesso da un'altra casa addebiterà un costo extra mensile. L'inizio di un provvedimento che poi Netflix estenderà al mondo intero ed a seconda delle diverse tipologie di abbonamento; la Base consente una casa extra, la Standard fino a due e la Premium tre.

Comunque sarà garantita la possibilità di fruire del servizio anche in viaggio, su laptop o dispositivi mobili; ma le novità non finiscono qui, perché l'azienda sta studiando anche la possibilità di aggiungere pubblicità nei suoi streaming, che permetterebbe agli utenti di avere account a prezzi scontati e che dovrebbe fare la sua comparsa sulla piattaforma dal 2023.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA