Netflix, addio agli account condivisi? «Si studiano limitazioni». Ma non sarà facile, ecco perché

Tredici, Netflix elimina la scena del suicidio di Hannah Baker

Giovedì 16 Gennaio 2020, 13:27

Il boom dinegli ultimi anni è nato anche da un particolare: la possibilità di, consentendo a 2 o 4 utenti di usare l’account in contemporanea con gli altri, e di, con pochi euro a testa. Da tempo ormai si dice che Netflix stia studiando un modo per eliminare o limitare questa possibilità, e, per la disperazione di larga parte degli abbonati.Vista la crescente concorrenza di Amazon Prime video e degli altri, infatti, il gigante di film e serie tv, che porterà il suo The Irishman sul palco degli Oscar (con diverse nomination, tra cui quella per il miglior film), ha bisogno di più risorse: già qualche mese fa i costi degli abbonamenti erano leggermente lievitati, ora potrebbe cambiare anche qualcosa dal punto di vista del password sharing.Non sarà comunque un passaggio traumatico: una eventuale eliminazione della condivisione delle password fatta da un giorno all’altro sarebbe un colpo enorme all’immagine e alla reputazione di Netflix, che porterebbe solo danni anche economici. Per questo l’azienda sta studiando un giusto compromesso: limitare il password sharing, ma senza gravare troppo su costi e abitudini degli abbonati. In pratica, una missione quasi impossibile.