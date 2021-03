Milano Digital Week e Stardust: realtà innovative, tra musica, sport e creatività

Musica, sport e contenuti innovativi di Stardust saranno partner della Milano Digital Week 2021. E venerdì 19 marzo alle ore 16:15 sarà protagonista del panel "L’influencer marketing, un nuovo approccio per connettere brand, musica e talento: il caso Stardust tra cambio di paradigma, creatività e nuove professionalità” (tutte le info su www.milanodigitalweek.com ). Interverranno Andrea Scanzi (giornalista), Simone Giacomini (CEO - Stardust), Luca Fantacone (Director International Frontline - Sony Music Entertainment Italy) e Monica Gagliardi (Direttore Marketing e Digital Transformation - Coin). «Siamo orgogliosi di essere creative partner della Digital Week - dice Simone Giacomini, CEO di Stardust - Questo rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico sempre più colorato e ambizioso della crescita di Stardust. La relazione unica tra audience e creatività del modello Stardust si sta mostrando vincente per creare efficaci campagne di marketing».

Per l'occasione Stardust ha realizzato una campagna cross-platform di sensibilizzazione a sostegno dei temi e dei valori promossi dalla manifestazione su sostenibilità e ambiente attraverso gli hashtag #Act4SDGS e #123stella. Stardust si avvale inoltre della collaborazione del network internazionale Ernst & Young, nonchè di grandi major discografiche come Sony Music, Universal Music, Warner Music e brand come AC Milan, Aw Lab, BoFrost, Carrera, FCA, Game Stop, Guess, Invicta, Kfc, Liu Jo, McFit, Polaroid e molte altre.

