Meta-Facebook, la genesi del metaverso è il supercomputer Rsc: sarà il più grande e più veloce mai costruito

Meta-Facebook ha annunciato di aver progettato e costruito AI Research SuperCluster (Rsc), «il supercomputer per l'Intelligenza Artificiale che, una volta completato entro la metà del 2022, sarà anche il più veloce mai realizzato».

In un post ufficiale dell'azienda annunciano che il supercomputer aiuterà i ricercatori di intelligenza artificiale di Meta a costruire nuovi modelli che possono «imparare da trilioni di esempi o lavorare in centinaia di lingue diverse, analizzare insieme testo, immagini e video, ma anche sviluppare nuovi strumenti di realtà aumentata».

«Il lavoro svolto con il supercomputer aprirà la strada alla creazione di tecnologie per la prossima grande piattaforma informatica: il metaverso, dove le applicazioni e i prodotti basati sull'intelligenza artificiale giocheranno un ruolo importante».

Nel lungo post di presentazione, la società spiega la genesi di questo progetto che ha avuto un'accelerata a inizio del 2020. Dal punto di vista tecnico, i primi risultati delle prestazioni parlano di «flussi di lavoro di visione fino a 20 volte più veloci con la possibilità per un modello con decine di miliardi di parametri».

Il supercomputer Rsc, puntualizza Meta, «è stato progettato da zero tenendo conto della privacy e della sicurezza, con l'intero percorso dei dati crittografato end-to-end».

Meta spiega, infine, che il supercomputer è attivo e funzionante «ma il suo sviluppo è in corso» e che per tutto il 2022 lavorerà per aumentare le prestazioni e la capacità di calcolo per la «costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale di prossima generazione che ci stanno aiutando a creare le tecnologie fondamentali che alimenteranno il metaverso e faranno avanzare la più ampia comunità di intelligenza artificiale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 22:23

