Mercurio retrogrado: la guida di Tinder per non lasciarsi scappare l'amore

Se per i vostri amici siete i “sensitivi” del gruppo perché consultate l’oroscopo ad ogni minimo imprevisto, allora l’arrivo di Mercurio retrogrado vi metterà sicuramente alla prova. Quando questo volubile pianeta inizierà a fare marcia indietro, tutti i single, dall’ambizioso Ariete all’emotivo Pesci, potrebbero avere qualche turbolenza nella loro ricerca del Match perfetto. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Su Netflix arriva la pubblicità: cosa sta per cambiare

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA